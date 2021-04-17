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Dünya

İsrail televizyonu: ABD, ''Natanz'' saldırısına ilişkin açıklamaları sonlandırması için İsrail'i uyardı

ABD yönetiminin, İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen saldırının arkasında İsrail'in olduğuna yönelik demeçleri sonlandırması için Tel Aviv'e baskı yaptığı bildirildi.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 16:36 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:38
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İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, İsrail'deki söz konusu demeçlerin sonlandırılması için ABD yönetiminin son birkaç günde birkaç kez Tel Aviv ile iletişime geçtiği ifade edildi.

Herhangi bir kaynağa dayandırılmayan haberde ayrıca ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Natanz Nükleer Tesisi'ne düzenlenen ve İran'ın İsrail'i suçladığı saldırıdan dolayı tedirgin olduğu kaydedildi.

Biden yönetiminin ayrıca basına konuşan ve isimleri açıklanmayan İsrailli yetkililerin Natanz saldırısına ilişkin demeçlerinin "tehlikeli" ve "utanç verici" olarak nitelediği aktarıldı.

İran'ın İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi'ne 11 Nisan'da büyük bir patlama yaşandığı bildirilmiş, Tahran yönetimi saldırının arkasında İsrail'in olduğunu ileri sürmüştü.

İsimleri açıklanmayan bazı İsrailli yetkililer, yerel ve ulusal basına verdikleri demeçlerde saldırının arkasında İsrail'in olduğunu söylemişlerdi.

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