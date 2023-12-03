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  • İsrail terörü can almaya devam ediyor! Katiller ordusu Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivili öldürdü
Dünya

İsrail terörü can almaya devam ediyor! Katiller ordusu Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivili öldürdü

İsrail, 1 Aralık'ta “insani ara'nın bitmesinin hemen ardından abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda en az 7 sivil hayatını kaybetti.

3 Aralık 2023 Pazar 07:23 - Güncelleme:
İsrail terörü can almaya devam ediyor! Katiller ordusu Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivili öldürdü
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Gazze'de insani aranın sona ermesinin ardından İsrail, 7 Ekim'de başlattığı kanlı saldırılarına devam ediyor.

İSRAİL'İN ABLUKA ALTINDAKİ GAZZE'DE BİR EVE DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA 7 SİVİL ÖLDÜ

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki el-Bureyc Mülteci Kampı'nda bulunan eve saldırı düzenlediği belirtildi. Saldırıda en az 7 vatandaşın yaşamını yitirdiği kaydedilen haberde, sivillerin de yaralandığına işaret edildi. İsrail topçu birliklerinin de Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah beldesinde bulunan yerleşim bölgelerine saldırılar düzenlediği bildirildi.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

06:04 İsrail'in abluka altındaki Gazze'de bir eve düzenlediği saldırıda 7 sivil öldü

03:12 İsrail ordusu: Demir Kubbe füzesinin ülkenin orta kesimlerine düştüğü görüntülerin ardından soruşturma başlatıldı

01:44 Sınır Tanımayan Doktorlar, İsrailli yetkililerden konvoylarına yönelik saldırıyla ilgili resmi açıklama istedi

01:03 İsrail, Gazze'de sivil savunma araçları ve kurtarma ekipmanlarının yüzde 80'ini imha etti

01:02 Gazze'deki İsrailli esirlerin yakınları Tel Aviv'de gösteri düzenledi

00:51 İngiltere, İsrail'e istihbarat sağlamak için Gazze üzerinde gözetleme uçuşları yapacağını duyurdu

00:41 İsrailli yerleşimciler işgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinliyi daha öldürdü

00:26 Filistin Kızılayı: Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 100 tır ulaştı

00:25 Ürdün Kralı: İsrail'in Gazze'ye saldırıları bölgeyi felakete sürükleyecek

00:15 Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ın kendisiyle ortak basın toplantısı yapmak istemediğini söyledi

00:15 Filistin Devlet Başkanı Abbas: Nekbe'nin tekrarlamasına izin vermeyeceğiz

00:02 İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da işlediği savaş suçları durdurulmadığı takdirde bölgedeki savaşın kapsamının genişlemesi ihtimali olduğunu belirtti

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