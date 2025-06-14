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Dünya

İsrail teröründe Lübnan cephesi! Beyt Lif beldesini İHA ile hedef aldı

İşgalci İsrail Lübnan ile arasında imzaladığı ateşkese rağmen Beyt Lif beldesini İHA ile hedef aldı. Saldırılarda 7 kişinin yaralandığı bildirildi. Saldırı, 2024'teki ateşkese rağmen bölgede artan gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

AA14 Haziran 2025 Cumartesi 19:22 - Güncelleme:
İsrail teröründe Lübnan cephesi! Beyt Lif beldesini İHA ile hedef aldı
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Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail ordusu, ülkenin güneyinde bulunan Nebatiye kentine bağlı Bint Cubeyl'deki Beyt Lif beldesine İHA saldırısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Acil Durum Operasyon Merkezi'nin açıklamasına yer verilen haberde, İsrail ile Lübnan sınırındaki Beyt Lif'e iki füzeyle düzenlenen saldırıda 7 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırıda yaralananların durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail ordusundan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.

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