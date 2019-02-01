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İsrail, Türk vatandaşlarının Kudüs'ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasakladı

Burak Derneği Başkanı Adem Yenihayat, İsrail'in Türk vatandaşlarının Kudüs'ü yılda birden fazla ziyaret etmelerini yasakladığını belirtti.

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Burak Mukaddes Mekanları Tanıtma ve Kültür Derneği  Başkanı Adem Yenihayat, İsrail'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs'ü  yılda bir defadan fazla ziyaret etmelerini ve 18 yaşından küçük Türk  vatandaşlarının velisiz şehre girişlerini yasakladığını belirtti.

Burak Derneği Başkanı Yenihayat, 2018 yılında Kudüs'te yaşanan  gelişmelerle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yenihayat, açıklamasında işgal altındaki Kudüs'te 2018 yılının yine  acı, gözyaşı ve zorluklarla geçtiğini ifade ederek, Kudüs'te yaşayan Müslümanlara  ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılara değinildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Polis ve asker gözetiminde 33 bin 69 Yahudi Mescid-i Aksa'ya  baskın yaptı. İşgal güçleri 27 Temmuz ve 17 Ağustos'ta Mescid-i Aksa'nın  kapılarını tamamen kapatarak içeriye girişi ve orada ibadeti engelledi. 176  kişiye Aksa'ya girme yasağı konuldu. Mescid-i Aksa'nın içerisinde Türk bayrağı  açılması yasaklandı. Kudüs'te 7 Müslüman şehit edildi, bin 736 kişi tutuklandı.  Bunların 63 tanesi kadın, 461 tanesi 18 yaşından küçük çocuktu. Bu çocukların 33  tanesi ise 12 yaşından da küçüktü."

İşgal devleti olarak nitelendirdiği İsrail'in Kudüs'ü Yahudileştirme  çalışmalarına devam ettiğini bildiren Yenihayat, şehirde 143 ev ve ticari yapı  yıkıldığını, 6 evin ise zorla gasp edildiğini ve 5820 Yahudi yerleşimci için yeni  konut yapılmasına onay çıktığını aktardı.

Yenihayat, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Kudüs'e ziyaretlerini  artırmaları ve  sahip çıkmalarından rahatsız olan İsrail devletinin, 18 yaş altı  gençlerin velisi olmadan Kudüs'e girişlerini engellediğini ve Türk  vatandaşlarının yılda birden fazla Kudüs'e girmeleri yasaklandığını kaydetti.

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