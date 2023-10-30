Gazze'de Filistin Kızılayına ait insani yardım deposu bombalandı

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu depo insani yardım faaliyetlerimizde birlikte çalıştığımız Filistin Kızılayına ait olup Gazze'de Türk Kızılaya ait bir depomuz bulunmamaktadır.

Ağır koşullar altında insani ihtiyaçları karşılamak için cansiparane çalışan Filistin Kızılayı çalışan ve gönüllüleri başta olmak üzere insani yardım çalışanları ve tesislerine yapılan her türlü saldırıyı şiddetle kınıyoruz."