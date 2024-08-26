İsrail uçakları Gazze'de evlerin üzerine bomba yağdırdı! Çok sayıda Filistinli şehit oldu

İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 325. gününde sürüyor.

GAZZE'DE İKİ EVE İSRAİL'İN HAVA SALDIRILARI SONUCUNDA ÇOK SAYIDA FİLİSTİNLİ ÖLDÜ VE YARALANDI

Sağlık kaynaklarından aktarılan bilgiye göre, İsrail'in Gazze şehrinin batısındaki Eş-Şuheda Caddesi üzerindeki bir evi bombalaması sonucu çok sayıda Filistinlinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus şehrinin doğusundaki Abasan el-Kebira kasabasında Ebu Rida ailesine ait bir evin İsrail uçakları tarafından vurulduğu aktarıldı.

Saldırı yapılan iki noktadaki ölü ve yaralı sayısı konusunda henüz net bir açıklama yapılmadı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 480'i çocuk, 10 bin 980'i kadın olmak üzere 40 bin 405 Filistinli öldü, 93 bin 468 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

05:29 Gazze'de iki eve İsrail'in hava saldırıları sonucunda çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı

02:15 BM, İsrail saldırıları sebebiyle Yemen'de 800 bin litre yakıtın imha edildiğini açıkladı

02:01 Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti, İsrail'in Negev Cezaevi'ndeki Filistinlilerin uyuz hastalığının yanı sıra açlık, darp, tıbbi ihmale maruz kaldığını aktardı

00:40 İsrail'in tahliye kararının ardından hasta ve yaralılar Aksa Şehitleri Hastanesi'ni terk etmeye başladı



00:36 İsrail ordusu, Gazze'de 1 subayının daha öldüğünü duyurdu

00:00 İsrail'in Han Yunus'ta bombaladığı evin enkazında 11 Filistinlinin cesedine ulaşıldı