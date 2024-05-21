İsrail uçakları iki eve bomba yağdırdı: 8 ölü

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail savaş uçaklarının Gazze kentinde birçok bölgeye saldırılar gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze kentinin doğu kesiminde bir eve düzenlenen saldırıda biri çocuk ve ikisi kadın olmak üzere 4 sivilinin yaşamını yitirdiği aktarılan haberde, kentin orta kesimindeki ed-Derec Mahallesi'nde de Şevbeki ailesine ait evi hedef alan saldırıda biri çocuk en az 4 kişinin öldüğü aktarıldı.

Söz konusu saldırılarda çok sayıda yaralının da olduğuna dikkat çekilen haberde, yaralıların bölgedeki Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 103'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 647 Filistinli öldürüldü, 79 bin 852 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.