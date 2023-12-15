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Dünya

İsrail uçaklarından Lübnan sınırlarında sivillere Hizbullah uyarısı

İsrail ordusuna ait uçaklar, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerinde yaşayan sivilleri 'Hizbullah konusunda uyaran broşürler' attı.

AA15 Aralık 2023 Cuma 12:24 - Güncelleme:
İsrail uçaklarından Lübnan sınırlarında sivillere Hizbullah uyarısı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail uçakları, Lübnan hava sahasını ihlal ederek sınır bölgesindeki Kefr Şuba beldesi sakinlerine uyarı broşürleri fırlattı.

Ülkenin güneyinde yaşayanlara hitaben yazılan broşürde, Hizbullah'ın İsrail devletine karşı faaliyetlerde bulunmak için sivillerin çalışma alanı, tarım arazileri ve evlerine sızdığı, mülkleri "terörist" planlar için kullandığı kaydedildi.

Güney sakinlerinin kendi güvenlikleri için Hizbullah'ı durdurmaları ve bölgede dikkatli olmaları gerektiği aktarılan broşürde, "Gerçek tehlike, Hizbullah mensuplarının sivil bölgelerde gizlenmeye devam etmesi. Sizlere de zarar veren şey budur." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında, 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında çatışmalar yaşanıyor. Bu çatışmalarda şu ana kadar 105 Hizbullah mensubu ile 6 İsrail askeri öldü.

Ayrıca çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 24, İsrail'de 5 sivil hayatını kaybetti.

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