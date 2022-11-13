İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın Filistin kararından rahatsız oldu

Lapid, BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinin, Filistin'in talebini 11 Kasım'da yapılan oylamayla kabul etmesinin ardından yazılı açıklama yaptı.

İsrail'in, Filistin'in talebine şiddetle karşı çıktığını belirten Lapid, bunun, Filistin-İsrail sorununu çözecek temel ilkelere karşı atılmış tek taraflı bir adım olduğunu ve barış süreci beklentilerine zarar verebileceğini kaydetti.

Lapid, "Filistinliler, müzakereleri tek taraflı adımlarla değiştirmek istiyor ve İsrail'e saldırmak için bir kez daha BM'yi kullanıyor. Atılan bu adım, sahadaki durumu değiştirmeyecek ve Filistin halkına hiçbir getirisi olmayacak ve belki de tansiyonu yükseltecek." ifadelerini kullandı.

Filistin'in attığı bu adımı desteklemenin "terör örgütlerine ve İsrail karşıtlığı kampanyasına verilmiş bir ödül" olduğu görüşünü savunan Lapid, karar tasarısına onay vermeyen ülkelere de teşekkür etti.

İsrail Savunma Bakanı Beny Gantz ise yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in bu adımını, bölgede istikrarı sarsacak bir adım olarak nitelendirdi ve bunun, gelecekte anlaşmaya varma olasılığını sınırlandıracağını ifade etti.



Filistin'in, İsrail işgali ve işlenen suçların hukuki sonuçlarıyla ilgili ICJ'den görüş bildirmesini talep ettiği karar tasarısı, BM Genel Kurulu Özel Siyasi ve Dekolonizasyon Komitesinde, 11 Kasım'da yapılan oylamada kabul edilmişti.

Komitede yapılan oylamada, tasarı 17'ye karşı 98 oyla kabul edilirken 52 ülke çekimser oy kullanmıştı.

Karar tasarısında, Uluslararası Adalet Divanı'ndan, İsrail'in Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını ihlali, uzun süredir devam eden işgal ve Filistin topraklarının gasbedilmesinin hukuki sonuçlarını açıklayan bir görüş bildirmesi talep ediliyor.



Tasarının gelecek ay BM Genel Kurulu'nda oylamaya sunulması bekleniyor.

