İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Ocak 2024 Perşembe / 15 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,2792
  • EURO
    32,9149
  • ALTIN
    1963.28
  • BIST100
    8169.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail, Uluslararası Adalet Divanının Tel Aviv aleyhindeki suçlamaları reddetmesini bekliyor
Dünya

İsrail, Uluslararası Adalet Divanının Tel Aviv aleyhindeki suçlamaları reddetmesini bekliyor

İsrail'in, aleyhinde açılan soykırım davasında kendisine yöneltilen suçlamaların Uluslararası Adalet Divanı (UAD) tarafından reddedilmesini beklediği belirtildi.

AA25 Ocak 2024 Perşembe 18:25 - Güncelleme:
İsrail, Uluslararası Adalet Divanının Tel Aviv aleyhindeki suçlamaları reddetmesini bekliyor
ABONE OL

UAD'nin, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail aleyhine açtığı "soykırım" davasında ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararını 26 Ocak'ta açıklayacağını duyurmasının ardından İsrail'de de bekleyiş başladı.

İsrail hükümet sözcüsü Eylon Levy, Zoom üzerinden basın mensuplarına yaptığı açıklamada, mahkemenin kararını bekleyeceklerini kaydetti.

Levy, "Elbetteki ki, mahkemenin, Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından yöneltilen asılsız ve yanıltıcı suçlamaları reddetmesini bekliyoruz." dedi.

UAD'den 24 Ocak'ta yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'ye yönelik saldırılarında 1948 tarihli Birleşmiş Milletler (BM) Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlali gerekçesiyle Güney Afrika Cumhuriyeti tarafından açılan davadaki ihtiyati tedbir taleplerine ilişkin kararın cuma TSİ 15.00'te açıklanacağı bildirilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.