İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.



Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.



Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.



İSRAİL İLE ÜRDÜN ARASINDAKİ KRAL HÜSEYİN SINIR KAPISI ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI



Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.