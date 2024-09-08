İSTANBUL 26°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Eylül 2024 Pazar / 5 RebiülEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9818
  • EURO
    37,7251
  • ALTIN
    2728.39
  • BIST100
    9771.16
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü
Dünya

İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü

İsrail makamları, 3 İsraillinin öldüğü silahlı saldırının ardından İsrail İle Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı'nı kapattı.

AA8 Eylül 2024 Pazar 12:19 - Güncelleme:
İsrail-Ürdün sınırında düzenlenen silahlı saldırıda 3 İsrailli öldü
ABONE OL

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ile Ürdün arasındaki Kral Hüseyin (Allenby) Sınır Kapısı üzerinde silahlı saldırı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, Kral Hüseyin Sınır Kapısı üzerinde kamyondan inen bir kişinin güvenlik güçlerine ateş açtığı kaydedildi.

Saldırıda yaralanan 3 İsraillinin hayatını kaybettiği, saldırganın ise etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Ayrıca, saldırganın indiği kamyonda "patlayıcı bulunma şüphesi" ile inceleme yapıldığı ifade edildi.

İSRAİL İLE ÜRDÜN ARASINDAKİ KRAL HÜSEYİN SINIR KAPISI ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Filistin devlet televizyonunun haberine göre, İsrail, Kral Hüseyin Sınır Kapısı'nı çift yönlü olarak kapattı.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda yer alan Eriha kenti güzergahındaki tüm yollar da İsrail askerlerince kapatıldı.

İsrail radyosu, saldırı sırasında orada bulunan iki şoför ve işçilerin "saldırganla ilişkili olabileceği" şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Öte yandan Ürdün İçişleri Bakanlığı da olaya ilişkin inceleme başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.