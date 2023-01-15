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Dünya

İsrail üssünde patlama! 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda, İsrail'e ait askeri eğitim üssünde meydana gelen patlamada, 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı.

AA15 Ocak 2023 Pazar 14:57 - Güncelleme:
İsrail üssünde patlama! 1 asker öldü, 3 kişi yaralandı
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Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, Ürdün Vadisi'nde bulunan bir İsrail askeri üssündeki "dinlenme odasında, el bombasının infilak ettiği" belirtildi. Olayda 1 askerin öldüğü, 3 askerin yaralandığı aktarılan açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde ise yapılan ön soruşturmada, patlayan mühimmatın, eğitim sırasında atış alanından talimatlara aykırı toplanan ve askerlerin kaldığı yere getirilen patlamamış bir el bombası olduğu ifade edildi.

Haberde kaza sırasında odada 7 askerin bulunduğu aktarıldı.

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