İsrail vahşeti 30 Filistinli sivili hayattan kopardı

İsrail ordusu, gece boyunca Gazze'nin faklı noktalarına hava saldırıları düzenledi.

Saldırıların adresi Gazze'nin güneyindeki Refah kenti ile kuzeydeki Cebaliya oldu.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı habere göre, Refah'ın Es-Selam Mahallesi'nde 3 katlı bir binaya düzenlenen saldırıda 2 kişi, Zareb Kavşağı bölgesinde 2 katlı binaya yönelik saldırıda ise 3'ü çocuk 5 kişi öldü. Sıyamat bölgesinde bir eve düzenlenen saldırıda ise 1 kişi yaralandı. Selam Mahallesi'ndeki saldırıda 7 kişinin de kayıp olduğu aktarıldı.

Cebaliya'nın doğusunda bir eve düzenlenen saldırıda ise en az 14 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığından daha önce yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyi, orta kesimi ve güneyine düzenlediği saldırılarda 15 kişinin öldüğü duyurulmuştu.

