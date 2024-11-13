İşgalci İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 404. gününde sürüyor.

GAZZE'DE GÖREV YAPAN İNGİLİZ DOKTOR MAMODE: YARALILAR DRON SALDIRILARIYLA HEDEF ALINDI

Gazze'de bir ay görev yapan İngiliz organ nakli uzmanı Prof. Dr. Nizam Mamode, İngiltere Parlamentosunun Uluslararası Kalkınma Komitesinin "Gazze'deki İnsani Durum" başlıklı oturumunda konuştu.

Gazze'de ağustos-eylül arasında bir ay görev yaptığını anlatan Mamode, bölgeye gittiği anda gördüğü manzarayı 2. Dünya Savaşı'nda atom bombası atılan Hiroşima ve Nagazaki'ye benzettiğini söyledi.

Bölgenin güneyindeki görev bölgesinde insanların çadır veya derme çatma yapılarda yaşadığın kaydeden Mamode, bu insanların su, elektrik ve temizlik imkanlarının bulunmadığını hatırlattı.

Mamode, buralarda yaşayanların defalarca yer değiştirmek zorunda kaldığını ifade ederek, dronlarla bölgede sürekli saldırılar yapıldığını kaydetti.

"Dronlar korku yaratıyor." diyen Mamode, gözlem amaçlı dronların ateş etme özelliğine de sahip olduğunu ve bazı sivillere ateş açtığını belirtti.

Mamode, kendilerine tahsis edilen misafirhanelerin de hedef alınmasından dolayı hastanede kaldıklarını aktararak, "Hastane çevresine füze atışları ya da top atışları olduğunda bina sallanıyordu. Camdan bakarak ya da dışarı çıkarak gördüğümüz görüntü, hayatın değişmez görüntüsüydü." dedi.

- "BOMBA DÜŞTÜKTEN SONRA DRONLAR ÇOCUKLARI VE SİVİLLERİ VURUYORDU"

Dronların, İsrail bombardımanlarının ardından da operasyon yaptığını söyleyen Mamode şöyle konuştu:

"Çok rahatsız edici şeylerden biri de, çadırların bulunduğu kalabalık bir noktaya bomba düştükten sonra dronlar geliyordu, çocukları ve sivilleri vuruyordu. Bu ara sıra olan bir şey değildi, her gün oluyordu. Ameliyat ettiğimiz bir çocuk 'Bomba atıldıktan sonra yerde yatarken bir dron indi, üzerimde uçtu ve beni vurdu.' dedi. Bu tamamen kasti ve devam eden bir eylemdi, devamlı olarak her gün siviller hedef alınıyordu. Günde 1-2 kere toplu saldırı vakası oluyor, 10-20 arası ölü, 20-40 arası ağır yaralı geliyordu. (Londra'daki) St Thomas Hastanesi'nde yılda bir iki kere olan olayları biz günde bir iki kez görüyorduk."

Tedavi ettikleri kişilerin yüzde 70'e yakınının kadın ve çocuklardan oluştuğunu belirten Mamode, bu çocukların çoğunlukla küçük yaşlarda olduğunu kaydetti.

- "SİVİLLER KASTEN HEDEF ALINIYOR"

Mamode, tedavi ettiği çocuklar arasında en küçüğünün 3 yaşında olduğunu, vücudundan da küp şeklinde metal parçalar çıkardığını söyledi.

Sivillerin kasten hedef alındığını yineleyen Mamode, "Ruanda Soykırımı'nda da oradaydım. Bu boyutta bir şey hiç görmedim. Bu, beraber çalıştığım diğer meslektaşlarımın da görüşü. Birlikte çalıştığım cerrahlardan biri 5 kere Ukrayna'da görev yaptı ve Gazze'nin 10 kat daha kötü olduğunu söyledi." değerlendirmesinde bulundu.

- "ÇOK SAYIDA HASTAMIZ ENFEKSİYONDAN ÖLDÜ"

Birçok temel tıbbi ihtiyaç malzemesi ve ekipmanın bulunmadığını ya da kısıtlı olduğunu kaydeden Mamode, tıbbi malzemenin Gazze'ye girişinin engellenmesinin de kasti hareket olduğunu vurguladı.

Yaraların temizlenemediği için kurtlandığını, ameliyathanelerde sineklerin uçuştuğunu belirten Mamode, "Elimizden geleni yapmaya çalışıyorduk. Çok sayıda hastamız ameliyatla hayatta kaldı ancak sonrasında enfeksiyondan öldü." dedi.

Mamode, hijyenik olmayan ortamlarda ortaya çıkan Hepatit A'dan bir doktorun hayatını kaybettiğini, tahliye edilme taleplerinin ise yerine getirilmediğini belirtti.

Saldırılar nedeniyle ortaya çıkan hijyen, beslenme ve bakım şartları nedeniyle hastaneye gelenlerin sayısında da artış olduğunu kaydeden Mamode, kanser gibi diğer hastalıklara yakalananların da gerekli tıbbi desteği alamadığına dikkati çekti.

Hastane dışına çıkmak ve hareket etmenin de riskli olduğunu söyleyen Mamode, İsrail'e bildirilen Birleşmiş Milletler (BM) konvoyuyla seyahat etmelerine rağmen 5 kere hedef alındıklarını kaydetti.

"En büyük korkum İsrailliler tarafından öldürülmekti." diyen Mamode, İsrail birliklerinin söz konusu BM konvoyunu kasten hedef aldığını belirtti.

- OTONOM DRON İDDİASI

Dron saldırılarında yaralanan ya da öldürülenlerin vücudunda bazen tek bir mermi yarası, bazen de birkaç mermi yarasının bulunduğunu anlatan Mamode, "Bazı vakalarda çok rahatsız edici bir şey gördük. Göğsün solunda 3-4 mermi, sağında 3-4 mermi, kasıkta 3-4 mermi yarası bulunuyordu. Bu bize tam otonom ya da yarı otonom bir dron tarafından yapıldığını düşündürdü. Çünkü insan tarafından yönetilen bir dron ile bu kadar hızlı ve hatasız atış yapılması çok kolay değil." dedi.

Mamode, dron atışlarında kullanılan mermilerin normal mermilerden daha zararlı olduğunu belirterek, "Mermiyle göğüsten vurulduğunuzda kalbi ıskalarsa muhtemelen yaşarsınız. Ancak dron mermilerinde gördüğüm şu ki vücuda girip içeride hareket ediyor. Bu da çok sayıda yaraya sebep oluyor." diye konuştu.

Dron saldırısıyla yaralanan bir çocuktaki mermi yarasının karnın yan tarafında olduğunu ama kontrol ettiklerinde vücudun içinde mide, karaciğer ve bağırsakların zarar gördüğünü kaydeden Mamode, vücudun tek noktadan giren bir mermiye göre daha fazla zarar gördüğünü bildirdi.

Mamode, tıbbi yardımların yeterli miktarda Gazze'ye girmesi halinde çok kişinin kurtarılacağını ve çoğu ölümün ise güvenli bölgelerde yaşandığını söyledi.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

06:16 Hamas Hareketi, ABD yönetiminin "İsrail'in Gazze'deki insani durumu iyileştirmek" için adımlar attığına dair iddialarını kınayarak, Washington'u 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden soykırım ve etnik temizlik savaşının "ortağı" olmakla suçladı.

03:51 ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, İsrail'in insani yardım konvoylarının geçişini kısıtladığı Gazze'nin kuzey bölgesindeki durumu "vahim ve felaket" şeklinde tasvir etti.

02:41 İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyine kara saldırısı başlattığı 6 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda en az 2000 Filistinlinin öldüğü bildirildi.

01:51 Uluslararası insani yardım kuruluşları, ortak bir rapor yayınlayarak İsrail hükümetinin ABD'nin Gazze'ye daha fazla insani yardım ulaştırılması talebini yerine getirmediğini duyurdu.

01:34 İsrail'in Gazze Şeridi'nin ortasında bir çadırı hedef alan saldırısı sonucu 2 Filistinli hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

01:33 Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Haklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Ilze Brands Kehris, Gazze'de kıtlık uyarısına ilişkin, "Sivil nüfusu aç bırakmanın bir savaş yöntemi olarak kullanılması uluslararası insancıl hukuk tarafından kesinlikle yasaklanmıştır." dedi.

01:20 Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya, Gazze'de evlerinden edilen sivillerin aile üyelerinin öldürülmelerine, yakılmalarına ve diri diri gömülmelerine tanık olduklarını belirterek, "Gazze'de en ağır uluslararası suçları anımsatan eylemlere tanıklık ediyoruz." dedi.

00:39 ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrail'e, Gazze'deki insani durumu iyileştirmesi için verilen 30 günlük sürenin dolmasının ardından Tel Aviv yönetimine karşı bir politika değişikliği veya yaptırım uygulanmayacağını belirtti.

00:19 ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), geçen ay ABD tarafından İsrail'e gönderilen mektupta Gazze'ye insani yardımların artırılması için verilen 30 günlük sürenin dolması üzerine "bir miktar ilerleme" kaydedildiğini ancak "daha fazlasının yapılması gerektiğini" belirtti.

00:14 Gazze'de bir ay görev yapan İngiliz organ nakli uzmanı Prof. Dr. Nizam Mamode, İsrail bombardımanlarının ardından dronların yerde yatan sivilleri hedef aldığını belirterek, "Bu tamamen kasti ve devam eden bir eylemdi, devamlı olarak her gün siviller hedef alınıyordu." dedi.

- ⁠İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli şehit oldu, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkazda halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 787 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk 780 Filistinli hayatını kaybetti.