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Dünya

İsrail vahşetinden korkan Lübnanlılar evlerini terk etmeye başladı

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında karşılıklı saldırılar sürüyor. İsrail'in, Gazze'deki gibi Lübnan'da da sivilleri bombalamasından korkan ülkenin güneyindeki bazı vatandaşlar, evlerini terk etmeye başladı.

AA9 Ekim 2023 Pazartesi 23:47 - Güncelleme:
İsrail vahşetinden korkan Lübnanlılar evlerini terk etmeye başladı
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Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, ülkenin güneyinden orta kesimdeki başkent Beyrut'a doğru araç trafiği görsellerine yer verildi.

Gerginliğin yaşandığı bölgede yer alan Nebatiye vilayeti ve Sur kentindeki vatandaşların akşam saatlerinden itibaren araçları yola çıktığı aktarılan haberde, Beyrut ve güney bölgesini bağlayan kara yolunda uzun araç trafiği meydana geldiği kaydedildi.

Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi, İsrail sınır bölgesinde yaşanan çatışmalar nedeniyle ülkenin güneyindeki okulların salı günü tatil edildiğini açıklamıştı.

İsrail ordusu, gün içinde Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü duyurmuş ve ardından sınır bölgesine hava saldırısı düzenlemişti.

Hizbullah Hareketi, İsrail saldırısında 5 üyelerinin öldüğünü duyurmuştu.

HİZBULLAH'TAN TARAFSIZ DEĞİLİZ AÇIKLAMASI

İsrail ordusu, dün Lübnan'dan İsrail'deki bir askeri gözlem noktasına roketle saldırı yapıldığını duyurmuş, buna topçu atışlarıyla karşılık vermişti.

Lübnan'daki Hizbullah da İsrail sınırındaki askeri noktaya yapılan saldırıyı üstlenmişti. İsrail'in düzenlediği saldırıda 2 çocuk yaralanmıştı.

Hizbullah Yürütme Konseyi Başkanı Haşim Safiyuddin, dün yaptığı açıklamada, Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında "tarafsız olmadıklarını" söylemişti.

Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, bugün Hizbullah'ın İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara müdahil olmaması yönünde "şartlı güvence" aldıklarını belirtmişti.

İsrail ordusunun, Lübnan sınırından ülkeye sızmaya çalışan bazı silahlı şüphelilerin öldürüldüğünü açıklamasının ardından Hizbullah Hareketi Basın Sorumlusu Rana Sahili, sızma girişimiyle ilgili herhangi bir bağlantılarının bulunmadığını duyurmuştu.

Filistin İslami Cihat Hareketi, İsrail'e yönelik sızma eyleminin üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini duyurmuştu.

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