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Dünya

İsrail vahşetine tepki gösterdi: Gazze'dekiler insan, satranç tahtasında taş değil

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in, Gazze halkını sürekli yerinden edildiğini belirterek, buna tepki gösterdi.

AA23 Aralık 2023 Cumartesi 20:31 - Güncelleme:
İsrail vahşetine tepki gösterdi: Gazze'dekiler insan, satranç tahtasında taş değil
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UNRWA Gazze Direktörü Thomas White, ajansın X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İsrail makamlarının, kuzeydeki halktan Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'a gitmeleri için pek çok "tahliye emri" çıkardığını ve 150 binden fazla kişinin bundan etkilendiğini kaydeden White, "İsrail'in, Gazze halkından sürekli hava saldırısına maruz kalan yerlere gitmelerini istediğini" aktardı.

White, "Gazze'dekiler insan, satranç tahtasında taş değil. Zaten pek çoğu birkaç kez yerinden edildi. İnsanların gideceği yer yok, güvenli yer yok." ifadesini kullandı.

"SİYASİ MÜZAKERE ŞARTLARI DAYATILMADAN ACİL ATEŞKESE İHTİYAÇ VAR"

Öte yandan, UNRWA Sözcüsü Tamara er-Rifai ise düzenlediği basın toplantısında, siyasi müzakere şartları dayatılmadan, Gazze Şeridi'nde acil ve insani bir ateşkese ve yardım akışına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Rifai, "Siyasetin, Gazze'deki 2.2 milyon insanın hayatta kalabilmesinin önünde engel oluşturması çok acı." dedi.

BMGK'DE GAZZE'DE YARDIMLAR İÇİN KARAR TASARISI

BMGK'de Gazze'de genişletilmiş insani yardımların kesintisiz ve güvenli erişimi için "acil adım atılması" talep edilen karar tasarısı dört kez yapılan ertelemenin ardından dün kabul edilmişti.

Tasarı, 15 üyeli BMGK'de 13 "evet" oyu alırken, oylamada ABD ve Rusya "çekimser" kalmıştı.

Oylamadan önce, Rusya'nın Gazze'de insani yardımlara kesintisiz ve güvenli erişim sağlanması için çatışmalara acilen ara verilmesi talep ettiği değişiklik önerisini ABD veto etmişti.

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