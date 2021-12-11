İsrail ve ABD'ye net uyarı! 'Bedelini ağır ödersiniz'

AA 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:32 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 21:32

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi'ne bağlı "Nournews"e demeç veren ve ismi açıklanmayan üst düzey bir askeri yetkili, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırı planlarına tepki gösterdi.

Herhangi bir saldırıya füzelerle karşılık verileceğine dikkati çeken İranlı yetkili, "Askeri komutanlara İran füzelerini gerçek hedeflerle test etme imkanı sağlamak saldırganlara ağır bedel ödetecektir." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile İsrailli mevkidaşı Benny Gantz, 9 Aralık'ta Washington'da bir araya gelmişti. Reuters Haber Ajansı'nın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberde, iki bakanın İran ile yeniden başlayan nükleer müzakerelerin başarısız olması halinde Tahran'ın nükleer tesislerini vurmayı da içeren askeri tatbikat planlarını görüşeceği belirtilmişti.

Görüşme sonrasında basına açıklama yapan ABD Savunma Bakanı Austin, İran ile devam eden görüşmelerin sonuçsuz kalması durumunda "diplomasi dışındaki diğer seçeneklere hazır olduklarını" ifade etmişti.

İran nükleer anlaşmasının yeniden tam anlamıyla uygulanmasını sağlama ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmeler, yaklaşık 5 aylık bir aranın ardından 29 Kasım'da, Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı ve Siyasi Direktörü Enrique Mora'nın başkanlığında, Rusya, Çin, Almanya, Fransa, İngiltere ve İran'dan üst düzey temsilcilerin katılımıyla başkent Viyana'da yapılmıştı. Tarafların uzlaşamaması nedeniyle yaklaşık bir hafta ara verilen görüşmeler 9 Aralık'ta yeniden başlamıştı. İran ve Avrupalı diplomatlar, geçen haftaya göre son görüşmelerin daha olumlu olduğunu açıklamıştı.

