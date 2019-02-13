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İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki gizli görüşmeler ifşa oldu

İsrail basınında yer alan habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile çok sayıda gizli görüşme gerçekleştirdi.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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İsrail merkezli yayım yapan 13. Kanal'da yer alan habere göre İsrail Başbakanı Netanyahu, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan sonra Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed ile bir dizi gizli görüşme gerçekleştirdi.
 
İran'ın masaya yatırıldığı gizli toplantıların Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirildiği bilgisi verilirken, İsrail Ben Gorion Havaalanı'ndan Abu Dabi Havalimanı'na uçuşların gerçekleştirildiği bildirildi.  
 
ABD'nin eski İsrail Büyükelçisine dayandırılan bilgiye göre ise Netanyahu daha önce çok defa BAE'li üst düzey diplomatla bir araya geldi.
 
İsrail merkezli yayım yapan Haaretz ise 2017 yılında, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 2012 yılında Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini ortaya çıkarmıştı.

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