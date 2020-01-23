DHA 23.01.2020 11:00 - Güncelleme: 23.01.2020 11:03

Beşinci Dünya Holokost / Soykırımı Forumu’na katılmak üzere İsrail’e gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kudüs’te bulunan Saint Anne Kilisesi’ne yaptığı ziyarette İsrail polisi ile tartıştı. İsrail polisinin kiliseye girmesini istemeyen Macron polislere, "Kuralları çok iyi biliyoruz. Benim önümde yaptıklarınızdan hoşlanmadım. Dışarı çıkın!" dedi.

İsrail merkezli gazete Haaretz’deki habere göre, İsrail polisinden yapılan açıklamada Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, tartışmanın ardından polisten özür dilediği belirtildi. Elysee Sarayı’ndan gelen açıklamada ise "İsrail güvelik güçlerine başkanlık özrü yoktur" ifadelerine yer verildi.

Azize Anne kilisesi, 19. Yüzyılda Osmanlı Padişahı I. Abdülmecid tarafından Fransa'nın Kırım savaşındaki desteği nedeniyle İmparator III. Napolyon'a hediye edilmişti. Kilise halen Fransa toprağı olarak sayılıyor.