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Dünya

İsrail vuruyor, öldürüyor, yıkıyor: Gazze'ye havadan kan yağıyor

Zalim İsrail ordusunun Gazze'ye düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi öldü ve yaralandı.

AA8 Aralık 2023 Cuma 04:45 - Güncelleme:
İsrail vuruyor, öldürüyor, yıkıyor: Gazze'ye havadan kan yağıyor
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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail uçaklarının, Gazze kentinin doğusundaki Eş-Şucaiyye Mahallesi'ne düzenlediği hava saldırısında çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

İsrail ordusu, başta Han Yunus, Refah ve kentin güney tarafı olmak üzere, Gazze Şeridi'nde birçok bölgeye yönelik hava ve kara saldırılarını sürdürüyor.

El Aksa kanalının Telegram hesabından yapılan açıklamada da İsrail saldırılarında Gazze İslam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Rafet el-Arir'in hayatını kaybettiği belirtildi.

  • Gazze saldırıları
  • İsrail ordusu
  • hava saldırıları

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