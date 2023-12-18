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Dünya

İsrail, ''yanlışlıkla'' öldürdüğü İsrailli esirleri şehit saymadı!

İsrail medyası, Gazze'de İsrail ordusunun 'yanlışlıkla' öldürdüğünü duyurduğu 3 esirden Alon Shamriz'in 'şehit' olarak kaydedilmesi talebinin reddedildiğini yazdı.

AA18 Aralık 2023 Pazartesi 11:22 - Güncelleme:
İsrail, ''yanlışlıkla'' öldürdüğü İsrailli esirleri şehit saymadı!
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İsrail gazetesi Jerusalem Post'un haberine göre, İsrail ordusunun 15 Aralık'ta saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi'nde öldürdüğü 3 esirden biri olan 26 yaşındaki Shamriz'in ailesi, konuya ilişkin talepte bulundu.

Oğullarının ölümünün koşullarını "trajik" olarak niteleyen aile, Shamriz'in diğer esirlerle birlikte "özgürlüğe giden yolda savaştığını", elbisesiz olmaları ve beyaz bayrak taşımalarına rağmen İsrail ordusunun onlara ateş açtığını ifade etti.

Aile, bu koşullar altında bu 3 esirin de "savaşırken ölen İsrail ordusunun şehitleri" şeklinde tanınmasının uygun olacağını belirtti.

Habere göre bu talep ordu tarafından reddedildi.

- İSRAİL'İN "YANLIŞLIKLA" ÖLDÜRDÜĞÜ ESİRİN CENAZESİNE HÜKÜMET VE ORDUDAN RESMİ TEMSİLCİ KATILMAMIŞ

Times of Israel gazetesinin haberine göre ise İsrail ordusunun, "yanlışlıkla" öldürdüğü esirlerden 22 yaşındaki Samar Talalka'nın 1500 kişinin yer aldığı cenaze törenine İsrail hükümeti veya ordudan herhangi bir resmi temsilci katılmadı.

İsrailli gencin babası Lutfi Talalka, Haaretz gazetesine yaptığı açıklamada, "oğlunun ölümünde hem İsrail'i hem de Hamas'ı" suçladı.

İsrail ordusunun, "rehineleri" derhal serbest bırakması ve yaşananlardan ders alması gerektiğini kaydeden Talalka, "Samar'ın bizimle olması gerekiyordu." ifadesini kullandı.

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