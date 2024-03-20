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Dünya

İsrail yardım bekleyen 100 kişiyi katletti

Gazze'deki hükümet, 'İsrail'in son bir haftada yardım bekleyenlere yönelik saldırılarında 100 kişi öldü' açıklamasında bulundu.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 16:59 - Güncelleme:
İsrail yardım bekleyen 100 kişiyi katletti
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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde yardım bekleyen Filistinli vatandaşlar ve insani yardım faaliyeti yapanlara yönelik düzenlediği saldırılara dikkat çekildi.

"İsrail işgal ordusu, yardım almak için toplanan ve insani yardım faaliyeti yürütenlere yönelik son bir haftada 8 katliam yaparak 100'den fazla kişiyi şehit etti, onlarcasını da yaraladı." denilen açıklamada, İsrail'in katliam saldırılarıyla Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığı yaymaya çalıştığı vurgusu yapıldı.

İsrail ordusunun uluslararası uyarılara rağmen sivillere yönelik saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, İsrail güçlerinin ayrıca Gazze'deki güvenlik ve yönetim boşluğuyla kaos çıkarmayı hedeflediği belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de kadın ve çocuk demeden sivillere karşı soykırım suçu işleyen İsrail terörünü kınıyoruz. ABD ve Batılı bazı ülkelerin de bu savaşta işgalciden yana saf tutmalarını şiddetle kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

İsrail ordusunun Gazze'de işlediği suçlardan ABD'yi sorumlu tuttuklarına dikkat çekilen açıklamada, uluslararası tüm kuruluşların Gazze'de işlenen suçları kınamaları ve savaşın durması için İsrail'e baskı kurmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bini çocuk, 9 bin 220'si kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli öldürüldü, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

  • İsrail saldırıları
  • hükümet açıklaması
  • gazze
  • filistin

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