İsrail, yarı çıplak teşhir ettiği Filistinlilerin yüzde 10-15'inin ''Hamaslı'' olduğunu ileri sürdü

İsrail'in Haaretz gazetesine konuşan İsrail güvenlik güçleri, son günlerde Gazze Şeridi'nde İsrail güçlerince alıkonulan ve kelepçeli fotoğraflarının servis edildiği yüzlerce Filistinlinin yaklaşık yüzde 10 ila 15'inin "Hamas üyesi olduğu ya da örgütle özdeşleştiğini" belirtti.

İsrail güvenlik güçleri, alıkonulanlar arasında Hamas üyesi olmayan Filistinlilerin de serbest bırakıldığını kaydetti.

Ayrıca kaynaklara göre bu durumun, "Hamas'ın tüm birimlerinin toplu olarak teslim olması ve silahlarını İsrail güvenlik güçlerine teslim ettikleri" anlamına gelmediği kaydedildi.

Haberde, "Buna rağmen güvenlik yetkilileri, tutukluların yayınlanan fotoğraflarının, halen Gazze'de savaşan örgüt üyelerinin motivasyonu üzerinde güçlü bir etki yarattığını iddia ediyor." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusunun alıkoyduğu ve iç çamaşırlarına kadar soyulmuş, gözleri bağlı ve elleri kelepçeli şekilde diz üstü çöktürülen Filistinli sivillere ait fotoğraf ve görüntüler günlerdir yayınlanıyor.

İsrail ordusu ve hükûmet yetkilileri, bu kişileri "peşinen terörist ve silahlarıyla ele geçirilmiş kimseler" olarak yansıtırken bu şahıslardan bazıları da serbest bırakıldıktan sonra işkenceye uğradıkları ve kendilerine suç isnat edilemediğini söylüyor.

- İSRAİL ORDUSUNUN, FİLİSTİNLİLERİ YARI ÇIPLAK ŞEKİLDE "TERÖRİST" OLARAK TEŞHİR ETTİĞİ GÖRÜNTÜLER ÇELİŞKİLERLE DOLU



İsrail ordusunun, Filistinlileri yarı çıplak şekilde alıkoymasına gelen tepkilerin ardından İsrail medyasında, "9 Aralık'ta teröristlerin silahlarıyla teslim olduğu" iddiasıyla bazı görüntüler dolaşıma girmişti.

Görüntülerde, ordunun soyunmaya zorladığı onlarca kişiden oluşan gruptan ele geçirdiğini ileri sürdüğü piyade tüfeklerinin sayısı ise birkaç taneden fazla değildi.

Görüntülerde, İsrail askerlerinin, "güvenlik nedeniyle" Filistinlileri iç çamaşırlarına kadar soymasına rağmen onlara ait olduğunu iddia ettiği silahlara ise görüntüyü çekene kadar el koymaması çelişki olarak dikkati çekmişti.

Diğer taraftan teslim olanlardan birisinin silahını havaya kaldırarak, askerlerin istediği noktaya bıraktığı anlara ilişkin iki farklı görüntünün servis edildiği ortaya çıkmıştı.

Görüntülerden birinde, söz konusu kişi sağ elinde silah ve sol elinde şarjörü taşırken ikincisinde ise silahın sol elinde olması, sahnenin kurgu amaçlı yeniden çekildiği tespitini güçlendirmişti.

Görüntülerde, silahını teslim ettiği öne sürülen kişinin kimliğinin Gazze'de bir alüminyum atölyesinin sahibi Muin Keşta el-Mısri olduğu fark edilmişti. İsrail, Mısri'nin iddia edildiği gibi Hamas üyesi olduğunu doğrulayan herhangi kanıt da sunmamıştı.