İsrail yasa dışı yerleşimleri hızlandıracak yasa hazırlıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Genel Sekreteri Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümeti bugün aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e yerleşim planlarını onaylama yetkisi veren bir kararı onaylamayı planlıyor, bu da yerleşim planlarının hızını artırmak anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.



İsrail'in atacağı bu adımı kınadıklarını ve reddettiklerini vurgulayan Şeyh, şunları kaydetti:



"İki taraf arasında (Filistin-İsrail) yarın yapılması planlanan Yüksek Ekonomi Komitesi toplantısını boykot etme kararı aldık."



Şeyh ayrıca Filistin yönetiminin, İsrail ile ilişkilerde başka önlem ve kararları da gözden geçireceğini belirtti.



İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), İsrail hükümetinin, bugünkü haftalık kabine toplantısında yeni yerleşim birimleri inşa etmek için gerekli izinleri alma sürecini "önemli ölçüde kısaltan" bir kararı onaylayacağını öne sürdü.



KAN'ın haberine göre, söz konusu karar, daha fazla yerleşim birimi inşasına izin verecek, böylece inşaat neredeyse siyasi düzeyin onayı olmadan teşvik edilecek ve planlama izninin ilk onayı da Bakan Smotrich'in yetkisinde olacak.



İşgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşim birimi inşasını sürdüren İsrail, 3 bin 412 konuttan oluşan büyük bir Yahudi yerleşim birimi kurmayı planlıyor.

Filistinliler ve Peace Now Hareketi gibi İsrailli solcu kuruluşlar bu plana itiraz ediyor.

Filistin yönetimi ve Avrupa Birliği de söz konusu hamlenin, iki devletli çözüm şansını yok edeceğini vurguluyor.

İsrail hükümetinin onayladığı planın hayata geçirilmesi için Filistin topraklarına yönelik kararları uygulayan Sivil İdare Birimi Yüksek Planlama Kurulu'nun da onayı gerekiyor.