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Dünya

İsrail: Yemen'den fırlatılan füze düşürüldü

İsrail, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü duyurdu.

AA1 Kasım 2023 Çarşamba 06:32 - Güncelleme:
İsrail: Yemen'den fırlatılan füze düşürüldü
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İsrail ordusu, Yemen'den fırlatıldığı değerlendirilen füzenin düşürüldüğünü bildirdi.

Yedioth Aharonoth gazetesinin haberine göre, İsrail Ordu Sözcüsü, hava kuvvetlerine ait savaş uçaklarının, Elat kentinin güneyindeki Kızıldeniz bölgesinden geldiği tespit edilen bir "hava tehdidini" bertaraf ettiğini kaydetti.

Sivillere yönelik bir tehlikenin tespit edilmediğini ve füzenin İsrail topraklarına girmediğini aktaran Sözcü, "Belli ki bu İran'ın desteklediği Yemen'deki Husiler tarafından atıldı" ifadesini kullandı.

İsrail ordusu, dün yaptığı açıklamada, Kızıldeniz bölgesinden İsrail topraklarına atılan bir füzenin savunma sistemince havada imha edildiğini duyurmuştu.

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