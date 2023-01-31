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Dünya

İsrail yeni bir canilik peşinde! Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı teklif

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsraillilere saldırı düzenleyen Filistinlilerin 'elektrikli sandalyede' idam edilmesi gerektiğini savundu.

AA31 Ocak 2023 Salı 00:46 - Güncelleme:
İsrail yeni bir canilik peşinde! Bakan Ben-Gvir'den insanlık dışı teklif
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İsrail'in Kanal 13 televizyonunun haberine göre, Ben-Gvir, başkanlığını yaptığı aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisinin toplantısında Filistinlilere yönelik tehditlerde bulundu.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te İsraillilere karşı düzenlenen saldırılara işaret eden Ben-Gvir, "Yakında idam yasasını çıkaracağız. Sivilleri katledenler elektrikli sandalyede idam edilmeliler." dedi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'nın haberine göre ise Ben-Gvir, Filistinlilere ait evleri yıkmaya devam edeceklerini söyledi.

Filistinli faillerin mahallelerinde sokağa çıkma yasağı getirilmesini ve kapı kapı dolaşarak silahların toplanmasını istediğini dile getiren Ben-Gvir, silah taşıyan herkesi tespit etmek ve gözaltına almak için sosyal ağların taranması talimatı verdiğini ifade etti.

Ben-Gvir'in dün Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait 14 evin yıkılması talimatı verdiği bildirilmişti.

- İsrail'in Cenin saldırısı gerilimi tırmandırdı

İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin Mülteci Kampı'na 26 Ocak'ta düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürülmüştü. Bunu, Doğu Kudüs'teki bir yasa dışı Yahudi yerleşim biriminde 7 İsraillinin hayatını kaybettiği saldırı izlemişti.

Doğu Kudüs'ün Silvan Mahallesi'nde de 28 Ocak'ta düzenlenen silahlı saldırıda biri ağır 2 İsrailli yaralanmıştı.

Bölgede gerilim tırmanırken fanatik Yahudi yerleşimciler Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere, mülklerine ve araçlarına yönelik saldırılarını artırdı.

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