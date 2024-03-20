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Dünya

İsrail yeni katliam için düğmeye bastı! Netanyahu kanlı planı yakında onaylayacak

7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne adeta ölüm yağdıran İsrail, yeni katliam için hazırlık yapıyor. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Refah'a saldırı planını onayladığını ve sivil halkın bölgeden çıkarılmasına ilişkin planı da 'yakında' onaylayacaklarını bildirdi.

AA20 Mart 2024 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
İsrail yeni katliam için düğmeye bastı! Netanyahu kanlı planı yakında onaylayacak
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İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Netanyahu, ABD Başkanı Joe Biden ile 18 Mart'ta yaptığı telefon görüşmesine dair açıklamada bulundu.

Netanyahu, başlangıçta Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği konusunda Biden ile anlaştıklarını savunarak, "Ancak savaş sırasında bu hedefe ulaşmanın en iyi yolu konusunda aramızda anlaşmazlıklar olduğu sır değil." dedi.

İlk başlarda Biden'a, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne girmeden Hamas'ı yenmenin imkansız olduğunu söylediğini belirten Netanyahu, son görüşmede de Başkan'a, Hamas'ın geriye kalan taburlarını yok etmek için Refah'a girmeden zaferi tamamlamanın imkansız olduğunu aktardığını ifade etti.

YAKINDA PLAN ONAYLANACAK

Netanyahu, ordunun Refah'a saldırı planını onayladığını hatırlatarak, "Yakında (Refah'ta) sivil halkın savaş bölgelerinden tahliye edilmesine yönelik planı da onaylayacağız." bilgisini verdi.

Refah'a saldırı planının biraz zaman alacağını belirten Netanyahu, "Han Yunus'ta, merkezdeki kamplarda, Şifa'da yaptığımız gibi üst düzey Hamas yetkililerinin tasfiyesi, yakalanması ve yüzlerce teröristin tasfiye edilmesi yönünde faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

  • İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
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