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Dünya

İsrail, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı

İsrail, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Mısır ile kara sınır kapısını kapattı.

08 Mart 2020 Pazar 17:59 - Güncelleme: 08 Mart 2020 Pazar 18:01

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