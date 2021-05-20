20 Mayıs 2021 Perşembe 21:49 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 22:25

İsrail Güvenlik Konseyi Başbakan Netanyahu'nun sunduğu tek taraflı ateşkes tasarısını kabul etti. Ateşkesin bu gece gece 02:00 sularından başlaması bekleniyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini onayladı. İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nda (KAN) yer alan haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesinin ardından 24 saat içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor.



Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

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