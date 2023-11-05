İsrail, yine çocukları vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'da 3 çocuğun da içinde olduğu sivil bir aracı hedef aldığı belirtildi.



Lübnan resmi ajansı NNA, yayınladığı haberde İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırı hakkında bilgi verdi.



Lübnan'ın güneyinde Aynata beldesi çevresindeki yol üzerinde seyreden bir aracın hedef alındığı ifade edildi.



Haberde, araç içerisinde 3 çocuk ile 1 erkek ve 1 kadının olduğu aktarıldı.



Sur kenti Sivil Savunma Merkezinden yapılan açıklamada İsrail'e ait bir İHA'nın sivillere ait bir aracı hedef aldığı kaydedildi.



Açıklamada, saldırı sonucu araçtaki 3 sivilin öldüğü ifade edildi.

Ölenlerin çocuk olup olmadığına ilişkin detaya değinilmedi.