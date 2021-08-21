AA 21 Ağustos 2021 Cumartesi 19:57 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 20:10

Filistinli grupların çağrısıyla yüzlerce kişi, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin doğu sınırında, Mescid-i Aksa'nın yakılmasının 52'nci yılında İsrail'i protesto etmek için toplandı.

İsrail askerleri, Gazze'nin doğu sınırındaki Filistinlilere gerçek mermi ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, müdahale sırasında 17 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Yaralılar arasında Ürdün'ün "el-Memleke" kanalında kameraman olarak görev yapan Asım Şehade'nin olduğu ve yüzünden isabet aldığı ifade edilen açıklamada, yaralıların durumuna ilişkin daha fazla ayrıntı verilmedi.

İsrail ordusu, 19 Ağustos'ta Gazze sınırındaki güçlerini artırma kararı almıştı.

Avustralya asıllı fanatik Yahudi Dennis Michael Rohan, 21 Ağustos 1969'da Mescid-i Aksa'ya girerek, Kıble Camisi'nin mihrabı ve 1000 yıllık minberini yakmıştı.