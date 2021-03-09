İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
09 Mart 2021 Salı / 25 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,638
  • EURO
    9,0943
  • ALTIN
    419.068
  • BIST100
    1547.22
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • 'İsrail yok edilsin' çağrılarına cevap verdi: Karşılığını veririz
Dünya

'İsrail yok edilsin' çağrılarına cevap verdi: Karşılığını veririz

İsrail İstihbarat Bakanı Eli Cohen, İran'ın saldırması halinde ülkesinin karşılık verecek kabiliyete sahip olduğunu söyledi.

AA09 Mart 2021 Salı 15:23 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 15:24
ABONE OL

Bakan Cohen, İsrail'in Makor Rishon gazetesi tarafından düzenlenen konferansta gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İran yönetiminin, İsrail'in yok edilmesi çağrısı yaptığını, nükleer silaha sahip olmayı amaçladığını ve İsrail'in kuzey sınırına askeri olarak yerleşmeye çalıştığını savunan Cohen, "İsrail buna izin vermeyecek." dedi.

Cohen, Tahran yönetimi ile ülkesi arasındaki gerilime değinerek, "İsrail, İran'ın saldırılarından kendini koruyabilme kabiliyetine sahiptir, buna saldırılara karşılık da dahildir." ifadesini kullandı.

İran'a uygulanan yaptırımların kaldırılmasına karşı olduğunu dile getiren Cohen, bu adımın atılmasının "Orta Doğu ve Avrupa'daki terör örgütlerine daha fazla para gitmesi" anlamına geleceğini iddia etti.

İsrailli yetkililerden daha önce de Tahran yönetiminin nükleer silaha sahip olmayı amaçlaması halinde İran'a ait nükleer tesisleri vurabilecekleri açıklaması gelmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.