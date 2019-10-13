İsrail YPG/PKK’ya silah sağlayacak 

İsrailli üst düzey bir yetkili, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeydoğusunda sürdürdüğü Barış Pınarı Harekâtı kapsamında ‘çatışmalarının yoğunlaşması’ durumunda YPG/PKK’ya silah desteği sağlayabileceklerini söyledi. Independent Arapça’ya konuşan yetkili ABD Başkanı Donald Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD birliklerini geri çekme kararının ardından İsrail’in şaşkınlık yaşadığını belirtti. Yetkili, “İsrail’in, Suriye savaşı sırasında DEAŞ ile çatışan ve onları mağlup eden Suriye’nin kuzeyindeki Kürtlere yönelik ABD desteğinin kaldırılması konusunda endişeli olduğunu” söyleyerek, güvenlik alanında İsrail’in YPG/PKK ile koordinasyonu bulunduğunu ve ilişkilerin çok iyi olduğunu savundu. Tel Aviv hükümetinin gerektiğinde YPG’li teröristleri Türkiye’ye karşı korumak ve desteklemek için çeşitli önlemler alacağını kaydeden yetkili, YPG/PKK’ya yapılacak herhangi bir saldırıda İsrail’in Türk güçlerine karşı askeri eylemde bulunmayacağını ancak zorlukları aşmak ve silah sağlamak gibi farklı destekler sağlayabileceğini ifade etti. Yetkili, silahların türüne dair ise bilgi vermedi.