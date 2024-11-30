İSTANBUL 16°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Kasım 2024 Cumartesi / 28 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7004
  • EURO
    36,7726
  • ALTIN
    2961.82
  • BIST100
    9652
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 60 kez ihlal etti
Dünya

İsrail yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 60 kez ihlal etti

İsrail ordusu, 22'si bugün olmak üzere ateşkes anlamasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı 60 kez ihlal etti.

AA30 Kasım 2024 Cumartesi 22:08 - Güncelleme:
İsrail yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana ateşkes anlaşmasını 60 kez ihlal etti
ABONE OL

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, ihlaller çoğunlukla Nebatiye, Cenub ve Baalbek illerinde gerçekleşti.

İsrail, topçu birlikleri, askeri uçaklar, insansız hava araçları, drone ve makineli tüfeklerle gerçekleştirdiği saldırıların yanı sıra yolların buldozerlerle kazılması ve arabaların ateşe verilmesi gibi ihlaller de yaptı.

İşgalci İsrail'den Lübnan'ın güneyine çok sayıda hava saldırısı

Bu ihlaller sırasında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

TAM 60 KEZ İHLAL ETTİLER

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren başlayan ihlaller, ilk üç günde 38 kez tekrarlandı. İsrail ordusu 22'si bugün olmak üzere ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği 27 Kasım'dan bu yana anlaşmayı tam 60 kez ihlal etti.

Hizbullah Genel Sekreteri Kasım'dan ateşkes açıklaması: Zafer kazandık

Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkes anlaşması, 27 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 04.00'te (TSİ 05.00) yürürlüğe girmişti.

Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadesi yer almıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.