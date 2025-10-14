İSTANBUL 21°C / 12°C
  İsrail ziyareti eleştirilerin odağı olmuştu: Hristodulidis planı iptal etmek zorunda kaldı
Dünya

İsrail ziyareti eleştirilerin odağı olmuştu: Hristodulidis planı iptal etmek zorunda kaldı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'in, yarın İsrail'e yapacağı ziyareti 'İsrail siyasetine alet olacağı' eleştirileri üzerine iptal etti.

14 Ekim 2025 Salı 14:36
İsrail ziyareti eleştirilerin odağı olmuştu: Hristodulidis planı iptal etmek zorunda kaldı
ABONE OL

Basına yansıyan haberlere göre GKRY Lideri Hristodulidis, yarın İsrail'e yapacağı ziyaretten vazgeçti.

Rum basını, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında ifade vermemeye gerekçe olarak, GKRY Lideri Hristodulidis'i çarşamba günü İsrail'e davet ettiğini iddia etmişti.

Netanyahu'nun, ifade vereceği saat ile Hristodulidis ile görüşme yapacağı saatin aynı olmasına dikkati çeken Rum basını, İsrail siyasetine alet olacağı gerekçesiyle Rum lideri sert şekilde eleştirmişti.

Politis gazetesi, "Cumhurbaşkanı Hristodulidis, Netanyahu'nun böylesine ciddi bir davadan kaçınma çabasına yardımcı oluyor mu?" sorusunu gündeme getirmişti.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında yarın saat 11.00'de ifade vermesi bekleniyor.

Netanyahu, daha önce de savaş durumu, güvenlik ve sağlık gerekçeleriyle ifade vermeye gitmemişti.

  • GKRY
  • Hristodulidis
  • israil
  • netanyahu

