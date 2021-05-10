İsrail zulmüne karşı Bosna Hersek'ten Filistinlilere destek mesajı

AA 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:19 - Güncelleme: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:33

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından başkentteki reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı mesajla Saraybosnalıların Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.

UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, "Günlerdir dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz var. Hiçbir şey yapmamak insana dokunuyor. O yüzden Bosna Hersek'ten bu şekilde destek selamı göndermek istedik." dedi.

- İŞGAL ALTINDAKİ DOĞU KUDÜS'TE YAŞANANLAR

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.

İsrail polisi bu sabah da Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti.