İsrail zulmüne karşı Bosna Hersek'ten Filistinlilere destek mesajı

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Bosna Hersek Temsilciliği tarafından başkentteki reklam panolarına yansıtılan "Selamün Aleyküm Mescid-i Aksa" yazılı mesajla Saraybosnalıların Filistinlilerin yanında olduğu ifade edildi.
UID Bosna Hersek Başkanı Emine Secerovic Kaşlı, "Günlerdir dualarımızda Filistinli kardeşlerimiz var. Hiçbir şey yapmamak insana dokunuyor. O yüzden Bosna Hersek'ten bu şekilde destek selamı göndermek istedik." dedi.
İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa'daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.
İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.
Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.
İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.
Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek 10 kişiyi yaralamıştı.
İsrail polisi bu sabah da Mescid-i Aksa'da fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filistinlilere müdahale etmişti.