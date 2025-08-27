İsrail zulmünün sürdüğü Gazze için korkutan uyarı: Toplu ölümler bekliyoruz

Gazze Şeridi'nde İsrail ablukası nedeniyle açlık ve yetersiz beslenme kaynaklı can kayıpları her geçen gün artıyor.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir El-Berş, Birleşmiş Milletler'in (BM) Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan etmesinden bu yana hiçbir şeyin değişmediğini belirterek, özellikle çocuklar ve hassas gruplar için derhal önlem alınmazsa toplu ölümler olacağı uyarısında bulundu.

El-Berş, BM'nin Gazze halkı için sadece açıklamalarla yetindiğini ve fiiliyata geçmediğini vurgulayarak, açlık çeken Gazzeliler için acil önlem alınması çağrısında bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 ölü ve 298 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 886 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 158'e, yaralananların sayısının da 15 bin 843'e ulaştığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 895'e, yaralıların sayısının 158 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.

Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 313'e yükseldiği, bunlardan 119'unun ise çocuk olduğu hatırlatıldı.

İşte dakika dakika Filistin ile İsrail arasında yaşananlar:

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında kadın, çocuk ve yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Halkının Vazgeçilmez Haklarının Kullanımı Komitesi (UNISPAL), İsrail'in saldırıları ve insani yardımların girişini engellemesi sonucu Gazze'de oluşan açlık ve kıtlığa son vermek için acil eylem çağrısında bulundu.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, İsrail ordusunun saldırıları ve ablukası altında insani felaketin yaşandığı Gazze Şeridi'nde açlığın herkesi yavaş ve sessiz bir ölüme mahkum ettiğini, insanların çaresizce yemek ararken can verdiğini belirtti.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Nablus şehrinde yaklaşık 14 saat süren baskının ardından geride onlarca yaralı Filistinli bırakarak çekildi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Dr. Münir El-Berş, "Gazze Şeridi'nde kıtlık ilan edilmesinden bu yana hiçbir şey değişmedi, toplu ölümler bekliyoruz" dedi.

İsrail ordusu, Gazze şehrinin kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştırarak sivilleri zorunlu göçe zorlarken, bölgede yaşayan çok sayıda aile evlerini terk ederek kentin batısına sığındı.

Malezya, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'de 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını, savaş suçu niteliği taşıdığının altını çizerek şiddetle kınadı.

Almanya, İsrail'den Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine düzenlediği saldırıyla ilgili kapsamlı bir soruşturma talep etti.

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 11 Filistinli hayatını kaybetti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İsrail ordusunun 25 Ağustos'ta Gazze'de 5 gazeteci ile çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine neden olan saldırılarını kınayarak ateşkes çağrısı yaptı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 76 Filistinli şehit oldu, 298 kişi yaralandı

Hamas, İsrail yönetiminin bazıları onlarca yıldır olmak üzere 726 Filistinlinin cenazesini alıkoyduğunu duyurdu.

Tel Aviv yönetiminin kıtlığa mahkum ettiği Gazze Şeridi'nde insani yardım bekleyen Filistinli milli atlet Allam el-Ammur, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirdi.

12:07 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim inşasına yönelik faaliyetlere katılımının, "ilhak politikasının pekiştirilmesi anlamına geldiğini" belirterek, kınadı.

Kamuoyunda İsrail destekçisi olarak tanınan şirketler, boykotların etkisiyle borsada değer kaybı yaşarken, yıllık raporlarında "boykot" kelimesine yer vererek, yaşanan ekonomik baskının ve kamuoyu tepkisinin kurumsal hafızalarına nasıl yansıdığını da gözler önüne seriyor.

İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 119'u çocuk, 313'e yükseldi

10:18 İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.

09:24 Aralarında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının da bulunduğu bir grup, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde eylem yaptı.

09:13 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.

04:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasını engellemeye" devam edeceklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek verdi.

03:44 Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in Nasır Hastanesine dair açıklamalarını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve bunu "katliamı örtbas etme girişimi" olarak tanımladı.

01:10 Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'deki durumu gerektiği şekilde ele alamadığını ve bunun sorumlusunun da ABD'nin bu konudaki girişimleri engellemesi olduğunu belirtti.

01:05 Yunanistan'da Atina Günlük Gazetecileri Birliği (ESHEA), Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın uluslararası inisiyatifleri desteklemesini istedi.

00:03 İsrail güvenlik kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıda ateşkes ve esir takası anlaşmasının ele alınmadığı belirtildi.