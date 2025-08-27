İsrail zulmünün sürdüğü Gazze için korkutan uyarı: Toplu ölümler bekliyoruz

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler paylaşıldı.
Son 24 saatte Gazze Şeridi'ndeki hastanelere 76 ölü ve 298 yaralının getirildiği belirtildi.
İsrail ordusunun ateşkesi bozduktan sonra Gazze'de 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 11 bin 50 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 46 bin 886 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Gazze'de son 24 saatte insani yardım için bekleyenlerin hedef alındığı saldırılarda 18 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 106 kişinin yaralandığı aktarıldı.
İsrail-ABD güdümlü sözde yardım dağıtım noktalarında Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana öldürülenlerin sayısının 2 bin 158'e, yaralananların sayısının da 15 bin 843'e ulaştığı kaydedildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının ise 62 bin 895'e, yaralıların sayısının 158 bin 927'ye yükseldiği bildirildi.
Gazze hastanelerinde son 24 saatte, aralarında çocukların da bulunduğu kötü beslenme ve açlık nedeniyle 10 kişinin yaşamını yitirdiği belirtilirken, açlıktan ölenlerin sayısının 313'e yükseldiği, bunlardan 119'unun ise çocuk olduğu hatırlatıldı.
12:07 Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim inşasına yönelik faaliyetlere katılımının, "ilhak politikasının pekiştirilmesi anlamına geldiğini" belirterek, kınadı.11:15 Kamuoyunda İsrail destekçisi olarak tanınan şirketler, boykotların etkisiyle borsada değer kaybı yaşarken, yıllık raporlarında "boykot" kelimesine yer vererek, yaşanan ekonomik baskının ve kamuoyu tepkisinin kurumsal hafızalarına nasıl yansıdığını da gözler önüne seriyor.11:11 İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 10 artarak 119'u çocuk, 313'e yükseldi
10:18 İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 7 Filistinli hayatını kaybetti.
09:24 Aralarında ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un mevcut ve eski çalışanlarının da bulunduğu bir grup, İsrail ordusuyla işbirliği yaptığı gerekçesiyle şirketin Washington eyaletindeki genel merkezinde eylem yaptı.
09:13 ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın bugün Beyaz Saray'da Gazze için "savaş sonrası planın" ele alınacağı geniş kapsamlı toplantıya başkanlık edeceğini açıkladı.
04:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Filistin devletinin kurulmasını engellemeye" devam edeceklerini belirterek, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına destek verdi.
03:44 Gazze'deki Filistin Hükümeti, İsrail'in Nasır Hastanesine dair açıklamalarını "yanıltıcı" olarak nitelendirdi ve bunu "katliamı örtbas etme girişimi" olarak tanımladı.
01:10 Rusya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) Gazze'deki durumu gerektiği şekilde ele alamadığını ve bunun sorumlusunun da ABD'nin bu konudaki girişimleri engellemesi olduğunu belirtti.
01:05 Yunanistan'da Atina Günlük Gazetecileri Birliği (ESHEA), Gazze'deki basın mensuplarının güvenliğinin sağlanması için Yunanistan'ın uluslararası inisiyatifleri desteklemesini istedi.
00:03 İsrail güvenlik kabinesinin gerçekleştirdiği toplantıda ateşkes ve esir takası anlaşmasının ele alınmadığı belirtildi.