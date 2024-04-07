İsrail'de 100 bin kişi Netanyahu ve hükümetini istifaya çağırdı

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine kara, hava ve denizden yürüttüğü saldırılar, ardında ölü ve yaralıların yanı sıra büyük yıkımlar bırakarak 184. gününde sürüyor.

İşte dakika dakika İsrail ile Filistin arasında yaşananlar:

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid , Beyaz Saray ile Binyamin Netanyahu hükümeti arasında süren gerilimlerin gölgesinde ABD'ye ziyarette bulunacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 14 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, 7 Ekim'in üzerinden geçen 6 ayda İsraillilerin yaralarının iyileşmediğini, Gazze'deki ölümlerin şoke edici boyutlara ulaştığını belirtti ancak ateşkes çağrısı yapmadı.

İsrail iç istihbarat servisi Shin Bet'in eski Başkanı Ami Ayalon, İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'da düzenlenen bir gösteride, "Gazze'deki askeri harekat sınırları zorluyor. Askerlerimiz birkaç hafta önce işgal edilen yerleri yeniden işgal etmeye zorlanıyor" ifadelerini kullandı.

7 NİSAN 2024 PAZAR

İrlanda'da gelecek hafta başbakan seçilmesi beklenen iktidardaki Fine Gael partisinin lideri Simon Harris, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenerek, "İrlandalılar bundan daha açık olamaz. Eylemlerinizden iğreniyoruz." dedi.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını bildirdi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde iki askerinin ağır yaralandığı bildirdi.

İsrail'de yaklaşık 100 bin kişi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki politikasını protesto ederek istifa çağrısı yaptı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, İsrail kuşatmasının ardından Şifa Hastanesi'ndeki yıkımı paylaştı.

Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen "Gazze gündemimizden düşmesin" etkinliğinde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Türk Kızılay, Gazze'ye gönderilen yardım gemisindeki gıda kolisinin ulaştığı Filistinli Renad'ın sevincini paylaştı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde 5 İsrail askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Filistinli hat sanatçısı Ahmed ez-Zaharne, Gazze'de İsrail'in yaklaşık 6 aydan bu yana sürdürdüğü vahşi ve yıkıcı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin isimlerini yıkılan evlerin enkazına yazıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, İsrail ordusunun Gazze kentinde baskın düzenlediği ve tamamen yıkarak çekildiği Şifa Hastanesi'nde kısa vadede minimum işlevselliği sağlamanın dahi imkansız göründüğünü belirtti.