İsrail'de 2023 yılında 5 binden fazla asker sakat kaldı

İsrail'in Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde, İsrail ordusunda sakat kalan askerlere ilişkin bilgi verildi.

2023 yılında 5 binden fazla İsrail askerinin sakat kaldığı ifade edilen haberde, bunlardan 3 bin 400'ünün Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den sonrasında olduğu kaydedildi.

Ayrıca 2024 yılında bu rakamın İçişleri Bakanlığı istatistiklerine göre 12 bin 500'ün üzerine çıkmasının beklendiği aktarıldı.

- Son 24 saatte 15 asker yaralandı

Öte yandan İsrail ordusu, son 24 saatte 14'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere aralarında subayların da bulunduğu 15 askerin yaralandığını açıkladı.

İsrail ordusunun internet sitesinde yayınlanan verilere göre, 7 Ekim'den bu yana yaralanan subay ve asker sayısı, 2 bin 309'dan 2 bin 324'e yükseldi.

Söz konusu veriler son 24 saatte 14'ü Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında olmak üzere 15 asker ve subayın yaralandığını gösteriyor. İsrail ordusu diğer askerin nerede yaralandığına ilişkin bilgi vermedi.

Ayrıca dün 1006 olan Gazze Şeridi'ndeki kara çatışmalarında yaralanan asker ve subay sayısı, 226'sı ağır 1020 olarak güncellendi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

İsrail ordusu, sadece ailelerinin isimlerini açıklanmasına izin verdiği ölen askerlerinin sayısını açıklıyor.

- İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 9 bin 730 çocuk, 6 bin 830 kadın olmak üzere, 22 bin 600 Filistinli öldürüldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 175'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 509 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 326 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 147 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.