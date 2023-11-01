İsrail'de 43 hahamdan skandal fetva! İmzalayıp Netanyahu'ya gönderdiler

İsrail'in Kanal 14 televizyonunun haberine göre, Şifa Hastanesinin bombalanabileceğinin dini açıdan caiz olduğunu içeren ve 43 haham tarafından imzalanan yazı Netanyahu'ya gönderildi.

Haberde, hahamlarca imzalanan, "sivillerin arkasına saklanılması ve onların kalkan olarak kullanılması durumunda buranın vurulmasında dini ve ahlaki hiçbir engelin olmadığı" ifade edilen bu mesajın, orduya ait birimlere, Başbakan'a ve bakanlara iletildiği kaydedildi.

Mesajda, sivilleri kalkan olarak kullananların kınanması gerektiği ifade edilerek, hastanenin bombalanması durumunda sorumluluğun "bu kişilere ve onların destekçilerine ait olduğu" öne sürüldü.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, daha önce yaptığı açıklamada, "Hamas, Şifa Hastanesini terör altyapısına kalkan olarak kullanıyor. Hamas hastanelerden saldırı düzenliyor." iddiasında bulunmuştu.

Gazze'de binlerce yaralı ve sivilin sığındığı Şifa Hastanesinin hedef alınma ihtimaline ilişkin Hagari, "Bu savaşta tüm seçenekler masada." demişti.

- İSRAİL'İN GAZZE'YE SALDIRILARINDA SON DURUM



Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, "İsrail'in Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrailli yetkililer, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 326'sı asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze'de el-Kassam Tugayları'nın elinde 240 İsrailli esir olduğunu kaydetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında 3 bin 542'si çocuk, 2 bin 187'si kadın olmak üzere 8 bin 525 Filistinlinin öldürüldüğünü, 21 bin 643 kişinin yaralandığını bildirdi.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında ise 130 Filistinli öldü, yaklaşık 2 bin Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'ye 26 Ekim'de karadan sınırlı operasyonları genişletmeye başlayıp hava saldırılarının dozunu daha da artırdı.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 48 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.