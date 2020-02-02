İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9856
  • EURO
    6,64
  • ALTIN
    304.875
  • BIST100
    119140
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri
Dünya

İsrail'de ABD'nin sözde barış planı karşıtı gösteri

İsrail'de yüzlerce kişi, ABD'nin hazırladığı ve 'Yüzyılın Anlaşması' ismini taşıyan sözde barış planını protesto etti.

AA02.02.2020  09:34 - Güncelleme: 02.02.2020  10:02

Yedioth Ahronoth Gazetesi'nin internet sitesindeki haberine göre, solcu parti ve insan hakları örgütlerinin Tel Aviv'de düzenlediği gösteriye katılan yüzlerce İsrailli, üzerinde Arapça ve İbranice "Başka bir yol daha var", "ABD'nin planını reddediyoruz" ve "Barışa evet, ilhaka hayır" yazılı pankartlar açtı.

Gösteriye Meretz ve İşçi partisi gibi partiler katıldı.

Gazetenin haberine göre, Meretz Partisi milletvekili Tamar Zandberg, ABD Başkanı Donald Trump'ın planının barış değil, ilhak ve tehcir planı olduğunu belirtti.

Zandberg, barış planının, bir tarafın çıkarına öbürünün aleyhine değil, bilakis İsrail ve Filistin yönetimi arasında uzlaşma sağlanarak hazırlanması gerektiğine işaret etti.

İletişim Başkanlığı'ndan deprem harcamaları paylaşımı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Kar namına hiçbir şey yok!
Kar namına hiçbir şey yok!

Kar namına hiçbir şey yok!

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo
Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Vedat'tan sonra Luiz Gustavo

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti
Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Korkulan oldu! Çin dışında ilk ölüm gerçekleşti

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor

Kuzeyin Kralı atmaya devam ediyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.