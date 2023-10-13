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Dünya

İsrail'de ''acil durum hükümeti'' kuruldu

İsrail Meclisi (Knesset), Gazze Şeridi'yle yaşanan çatışmalar boyunca çalışacak 'acil durum hükümeti' kurulmasını onayladı.

AA13 Ekim 2023 Cuma 01:53 - Güncelleme:
İsrail'de ''acil durum hükümeti'' kuruldu
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Meclisten yapılan yazılı açıklamada, "Gazze Şeridi'yle savaş süresince faaliyet gösterecek olağanüstü hal hükümeti 64 milletvekilinin desteği, dört aleyhte oy ile onaylandı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İsrail'de ana muhalefet lideri ve eski Başbakan Yair Lapid'in bu hükümete katılmadığı belirtildi.

Olağanüstü hal hükümeti anlaşmasının, İsrail içinde bölünmeye ve kitlesel protestolara yol açan tartışmalı "yargı reformu" mevzuatının dondurulmasını da içerdiği kaydedilen açıklamada, "çatışma döneminde, çatışmanın kendisiyle ilgili olmayan, hükümet destekli hiçbir yasa tasarısı veya önerinin Meclise sunulmayacağı" vurgulandı.

İsrail devlet televizyonu KAN'a göre, hükümet, İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu ile muhalefet üyelerinden Benny Gantz arasında yapılan ve Gantz'ın partisinin (Mavi-Beyaz) beş üyesinin bakan olarak görev yapacağı anlaşmayla kuruldu.

Beş isim daha katılan kabinede ayrıca, eski savunma bakanı olan Gantz ile mevcut Savunma Bakanı Yoav Gallant ve Başbakan Netanyahu yer aldı. Muhalefet lideri Lapid ise hükümete katılmayı reddetti.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

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