İsrail'de alarm sesleri! İran'dan Tel Aviv'e füze yağıyor

Başkent Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

İRAN'DAN İSRAİL'E FÜZE YAĞIYOR

İran devlet televizyonu, İran'ın, saldırılara karşılık İsrail'e balistik füze saldırılarına yeniden başladığını bildirdi.

Füzelerin Tahran ve Şiraz'dan ateşlendiği bilgisi verildi.

İsrail ordu sözcülüğü de hava savunma sistemlerinin İran'dan atılan füzeleri önlemeye çalıştığını açıkladı.

Alarm verildiğinde, halkın korunaklı bir alana girip bir sonraki talimata kadar orada kalması isteniyor.

Bu açıklamadan kısa süre önce ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verildi.

Açıklamada, "Alarm verildiğinde, korunaklı bir alana girin ve resmi bir güncelleme yayınlanana kadar orada kalın." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ürdün'de sirenlerin çaldığı bildirildi.

İSRAİL AKŞAM SAATLERİNDE İRAN'IN ÇOK SAYIDA ŞEHRİNİ HEDEF ALDI

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in şu anda İran'ı vurduğu ve "Tahran'ın İsrail'e büyük zarar verebilecek bir cephaneliğe hala sahip olduğu" ileri sürüldü. Açıklamada, İsrail'in, İran'a ait karadan karaya füze üslerine yönelik saldırılarını sürdüreceği ve bu üsleri yok edeceği ifade edildi.

IDF Sözcüsü Tuğgeneral Effie Defrin düzenlediği basın toplantısında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin son 24 saatte İran'daki hava saldırılarının odak noktasının Tahran olduğunu söyleyerek, "Şu anda, hava kuvvetlerimizin pilotları İran'ın çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor ve önemli darbeler indiriyor. 40 saattir kesintisiz süren ve 150'den fazla hedefi kapsayan bir saldırı dizisi söz konusu. Tahran artık dokunulmaz değil" dedi.

Başkent Tahran'ın merkezinden şiddetli patlama seslerinin duyulduğu ve hava sistemlerinin hedeflere karşılık verdiği belirtildi. İran Devrim Muhafızları Ordusu'na yakınlığıyla bilinen Tesnim haber ajansına göre, Tahran, Hürmüzgan, Kirmanşah, Batı Azerbaycan, Loristan ve Huzistan eyaletlerinde hava savunma sistemleri devreye girdi ve patlama sesleri duyuldu.

İRAN: DÜŞMAN UÇAKLARI DÜŞÜRÜLDÜ

İran ordusundan yapılan açıklamada "Ülkenin çeşitli bölgelerinde 10 düşman İsrail uçağı düşürüldü" denildi.

BENDER ABBAS KENTİNE HAVA SALDIRISI

İsrail güçleri, İran'ın güneyinde, Hürmüz Boğazı kıyısında yer alan Bender Abbas kentine ve başkent Tahran'a yoğun hava saldırıları düzenledi.

İran Devlet Televizyonu, Tahran ve stratejik liman kenti Bender Abbas çevresinde hava savunma sistemlerinin devreye alındığını bildirdi.

İSRAİL ORDUSUNDAN HALKA SIĞINAK TALİMATI

İsrail ordusu, ülke genelindeki herkese sığınaklara yakın noktalardan ayrılmamaları yönünde talimat verdi

FARS HABER AJANSI: SAVAŞ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ABD ÜSLERİNE SIÇRAYACAK

İran'ın etkili medya organlarından Fars haber ajansı, İsrail ve İran arasındaki savaşın önümüzdeki günlerde ABD üslerine sıçrayacağını açıkladı.

İRAN'DAN ŞİDDETLİ SALDIRI MESAJI

İsrail İran'a yönelik saldırılarını yoğun bir şekilde sürdürürken, İran'dan misilleme saldırı bekleniyor. İran devlet televizyonu, İsrail'e karşı "ağır ve yıkıcı" misilleme saldırılarının önümüzdeki saatlerde beklendiğini duyurdu.

İSRAİL'DE TAHLİYE

İsrail medyasına göre, İsrail kabinesi üyelerinin aileleri, Tahran'ın muhtemel misilleme saldırılarına hedef olmamaları için evlerinden tahliye edildi. Haberde, bazı ailelerin "güvenli yerleşkelere", bazılarının ise "alternatif adreslere" taşındığı, böylece konumlarının gizli tutulduğu aktarıldı.

İSRAİL'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA

İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kisch yaptığı açıklamada, "Özel eğitim dahil olmak üzere hiçbir yüz yüze eğitim faaliyeti yapılmayacak. Resmi ve gayriresmi tüm eğitim kurumları uzaktan öğretime geçiyor" dedi. Kisch, mezuniyet sınavlarının da bir hafta ertelendiğini duyurdu.

SIĞINAKTA DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPILACAK

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu akşam güvenlik kabinesiyle İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırılara ilişkin sığınakta durum değerlendirmesi yapacağı bildirildi.

Yedioth Ahronot gazetesinin haberinde, İsrail güvenlik kabinesinin bu gece yerel saatle 22.00'de Başbakan Netanyahu başkanlığında toplanacağı kaydedildi.

Netanyahu'nun bakanlar ve güvenlik yetkilileriyle gerçekleştireceği toplantıda, İran'a başlattıkları geniş çaplı saldırıları ele alacağı aktarıldı.

İran'dan gece saatlerinde beklenen misilleme saldırıları nedeniyle başbakan ve güvenlik kabinesi üyelerinin güvenli bir yeraltı sığınağında toplanacağı belirtildi.

IRAK YÖNETİMİ, ABD'DEN "İSRAİL'İN IRAK'IN HAVA SAHASINI KULLANMAMASINI" İSTEDİ

Irak hükümeti, İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için ABD'den gerekli önlemleri almasını istedi.

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü Sabah Numan, yaptığı yazılı açıklamada, topraklarının, sularının ve hava sahasının komşu ülkelere yönelik herhangi bir saldırı için kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceğini belirtti.

Numan, "Irak hükümeti, ABD'ye de çağrıda bulunarak iki ülke arasındaki anlaşmalar çerçevesinde sorumluluklarını yerine getirmesini ve İsrail'e ait uçakların Irak hava sahasını tekrar ihlal etmemesi için gerekli önlemleri almasını talep etti." ifadelerini kullandı.

İSRAİL'DE İRAN SALDIRISIYLA AÇIKLANAN OLAĞANÜSTÜ HAL KISITLAMALARI UZATILDI

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılar ve gelen misillemeler nedeniyle açıklanan olağanüstü hal kısıtlamalarının uzatıldığını duyurdu.

İsrail İç Cephe Komutanlığı, kısıtlamaların 15 Haziran Pazar yerel saatle 20.00'ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Bu kapsamda eğitim kurumlarında eğitime ara verilirken, toplu ibadetler, spor ve sanat etkinlikleri ve tüm toplu faaliyetler iptal edildi. Kritik sektörler dışında iş yerleri de kapalı kalacak.