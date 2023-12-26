İsrail'de ana muhalefet istifa çağrısını yineledi: Netanyahu güvenilecek birisi değil

İsrail ordu radyosuna konuşan Meclisteki ikinci büyük parti Yesh Atid (Gelecek Var) lideri Lapid, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden 7 Ekim'de düzenlenen saldırılar, kendi başbakanlığı döneminde gerçekleşseydi istifa etmiş olacağını belirtti.

Lapid, "Netanyahu'ya güvenmiyorum. Savaş yürütmek için güvenilecek birisi değil. Eğer ki bu (7 Ekim) benim yönetimimde olsaydı aynı gün istifa ederdim." dedi.

İsrail'de kendisinin de ortağı olduğu bir önceki hükümet koalisyonuna işaret eden Lapid, "Bizim zamanımızda Hamas saldırmaması gerektiğini biliyordu. Ülke tarihinin en kötü yönetiminin görevde olduğunu gördü ve saldırdı." diye konuştu.

Netanyahu'nun başında olduğu bir hükümete güvenilemeyeceğini, "Netanyahu'nun her geçen gün daha duyarsız hale geldiğini" savunan Lapid, "Savaş ortasında başbakan değiştirmek iyi değil ancak görevinde kalması daha kötü." ifadelerini kullandı.

İsrail'de muhalefet lideri Lapid, 7 Ekim'in ardından yaptığı açıklamalarında Başbakan Netanyahu ve hükümetinin istifa etmesi gerektiğini sıkça dile getiriyor.

