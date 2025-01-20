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Dünya

İsrail'de ana muhalefet liderinden hükümete ''Gazze'de ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulama'' çağrısı

İsrail'de ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bir gün sonra hükümete 'anlaşmayı tüm aşamalarıyla uygulaması' çağrısında bulundu.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 17:15 - Güncelleme:
İsrail'de ana muhalefet liderinden hükümete ''Gazze'de ateşkes anlaşmasını tam olarak uygulama'' çağrısı
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Gelecek Var Partisi lideri Lapid, X hesabından yaptığı paylaşımda, hükümetin Gazze Şeridi'ne saldırıları sürdürme niyetinde olduğunu savundu.

Lapid, "(Gazze'de) esir takası anlaşması tam olarak uygulanmalı, esirlerin sonuncusu ailesine dönünceye kadar devam etmeli." ifadesini kullandı.

Hükümetin Gazze Şeridi'ne saldırılara devam etmek niyetinde olduğunu savunan Lapid, şunları kaydetti:

"Hükümetin pozisyonunun aksine, amacımız savaşa geri dönmek değil. Amacımız, İsrail'in caydırıcılığını, ekonomisini, İsrail toplumunu yeniden inşa etmek."

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir esir takası ve ateşkese karşı çıktığı için görevinden istifa etmiş, aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ise anlaşmaya şartlı "yeşil ışık" yakarak Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinde kalacağını duyurmuştu.

Aşırı sağcı Bakan Smotrich, dün yürürlüğe giren Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının yalnızca ilk aşamasına destek vereceklerini belirterek, Gazze'ye saldırıların tekrar başlamaması halinde hükümeti düşürecekleri tehdidinde bulunmuştu.

- İSRAİL İLE HAMAS ARASINDAKİ ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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