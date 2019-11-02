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İsrail’de Araplardan koalisyona ilk adım 

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden partilerden oluşan Ortak Arap Listesi Bloku Başkanı Eymen Avde, ilk kez İsrail’de hükümeti kurma görüşmelerine katıldıklarını söyledi.

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Avde sosyal medya hesabı Facebook üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’de geçen ay yapılan genel seçimleri kazanan ve hükümeti kurmakla görevlendirilen Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz ile bir araya geldiklerini belirtti. Avde, Ortak Arap Listesi Bloku milletvekili Ahmed Tiybi’nin de katıldığı görüşmede hükümet kurma çalışmaları kapsamında herhangi bir anlaşmaya varılmadığını aktardı. Görüşmenin gerçekleştiği ortamın, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun yönetimindeki ortamdan daha farklı olduğunu belirten Avde, “Durum karmaşık. Gantz, Arap Listesi Bloku’nun desteklediği bir azınlık hükümeti ile ulusal sağcı bir hükümet arasında seçim yapsa, ulusal hükümeti tercih eder” değerlendirmesinde bulundu. Mavi-Beyaz İttifakı’tan yapılan açıklamadaysa Gantz’ın Avde ve Tiybi ile buluşmasında oldukça olumlu bir havanın hakim olduğu vurgulandı.

ABD Dışişleri Yüzyılın ihaneti’nden habersiz 

ABD Başkanı Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından hazırlanan, sözde Filistin-İsrail barışını özdeyse ihaneti kapsayan Yüzyılın Anlaşması’ndan kurumların haberdar olmadığı ortaya çıktı. Forward’a konuşan ABD Dışişleri’nden David Schenker, anlaşmaya dair bakanlığın bilgi sahibi olmadığını söyledi.

 

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