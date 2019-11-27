İsrail'de askeri helikopter alev alev yandı
İsrail'de acil iniş yapan askeri helikopter alev alev yandı.
- İHA
İsrail'in güneyindeki Negav bölgesinde askeri bir helikopter acil iniş yaptı. Acil iniş yapan helikopter alev alev yandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olayda kimsenin yaralanmadığı ifade edildi. Yayınlanan görüntülerde helikopterin enkazının alev alev yandığı görülüyor.
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