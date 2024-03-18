İSTANBUL 16°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Mart 2024 Pazartesi / 9 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2995
  • EURO
    35,2288
  • ALTIN
    2238.55
  • BIST100
    8828.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de ''başarısızlık'' kazanı kaynıyor! Ana muhalefetten ''istifa edin'' çağrısı
Dünya

İsrail'de ''başarısızlık'' kazanı kaynıyor! Ana muhalefetten ''istifa edin'' çağrısı

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda 'Hükümet olarak başarısızlığın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin' çağrısında bulundu

AA18 Mart 2024 Pazartesi 02:50 - Güncelleme:
İsrail'de ''başarısızlık'' kazanı kaynıyor! Ana muhalefetten ''istifa edin'' çağrısı
ABONE OL

Eski İsrail Başbakanı ve ana muhalefet lideri Yair Lapid, Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi "başarısız" olarak nitelendiren Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamasına ilişkin, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'den Hamas itirafı!

"ÖNCELİKLE HÜKÜMET OLARAK BAŞARISIZLIĞINIZIN SORUMLULUĞUNU ÜSTLENİN"

Lapid, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda aşırı sağcı Bakan Smotrich'i hedef aldı.

7 Ekim 2023'teki saldırılar konusunda hükümeti suçlayan Lapid, "Öncelikle hükümet olarak başarısızlığınızın sorumluluğunu üstlenin ve istifa edin ancak o zaman başkalarıyla ilgili konuşma hakkına sahip olursunuz." görüşünü paylaştı.

Gazze'ye aylar sonra düzenli insani yardım! İkinci konvoy bölgeye ulaştı

GENELKURMAY BAŞKANI HALEVİ'Yİ HEDEF ALDI

The Jerusalem Post'un haberine göre Maliye Bakanı Smotrich, Genelkurmay Başkanı Halevi'yi eleştirerek, "Mevcut İsrail Silahlı Kuvvetleri Yüksek Komutanlığı 7 Ekim'de çok büyük bir başarısızlığa uğradı ve İsrail Silahlı Kuvvetlerinin gelecek neslini tasarlayamıyor ya da işleri düzeltecek komutanları atayamıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca Smotrich, "Savaşı yönetmeleri ve kazanmaları için kesinlikle onları (orduyu) destekliyoruz. Bu kadar, daha fazlası değil." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Netanyahu kirli iş birliğini duyurdu: Almanya ile anlaştık
  • Yair Lapid
  • İsrail muhalefeti
  • hükümet istifa
  • Netanyahu
  • Halevi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.