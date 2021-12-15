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Dünya

İsrail'de başlatıldı! 200 kişi üzerinde 4'üncü dozun etkileri araştırılacak

İsrail'de bir hastanede 200 kişi üzerinde denen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının 4. dozunun antikor seviyesinin yükselmesine etkisiyle ilgili bir çalışma yürütüldüğü bildirildi.

AA15 Aralık 2021 Çarşamba 01:42 - Güncelleme: 15 Aralık 2021 Çarşamba 01:42
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İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberinde, İsrail Sağlık Bakanlığının desteğiyle Tel Aviv'deki Sheba Hastanesinde yürütülen çalışmada 200 gönüllüye 4. doz aşı yapılacağı belirtildi.

Dördüncü doz aşı ile ilgili dünya genelinde henüz bir veri olmadığı kaydedilen haberde, bunun antikor seviyesini yükseltip yükseltmeyeceğinin belirsizliğini koruduğu aktarıldı.

Haberde, çalışmanın amacının gönüllülere aşı öncesinde ve sonrasında yapılacak testlerle, 4. doz aşının antikor seviyesini yükseltmedeki etkisinin inceleneceği kaydedildi.

Haberde ayrıca, daha önceki üç doz aşıda antikor seviyeleri test edilen gönüllülerin Hastane personeli olduğu aktarıldı.

İsrail Sağlık Bakanlığı verilerine göre şimdiye kadar 4 milyon 130 bin İsrail vatandaşına Kovid-19 üçüncü doz aşısı yapıldı.

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