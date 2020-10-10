İSTANBUL 21°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Ekim 2020 Cumartesi / 22 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8572
  • EURO
    9,2978
  • ALTIN
    487.659
  • BIST100
    1165.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya karşı birleşti
Dünya

İsrail'de binlerce kişi Netanyahu'ya karşı birleşti

İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Netanyahu karşıtı gösterilere binlerce kişi katıldı

AA10 Ekim 2020 Cumartesi 20:06 - Güncelleme: 10 Ekim 2020 Cumartesi 20:06
ABONE OL

İsrail'de hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını yönetemediği gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun istifasını isteyen halk, Tel Aviv’nin farklı bölgelerinde gösteriler düzenledi.

Tel Aviv’deki gösterilerin en önemli adresleri Rabin ve Habima meydanları oldu.

Karantina gerekçesiyle getirilen kısıtlamalara rağmen gösterilere binlerce kişi katıldı.

Netanyahu'yu kastederek "suç başbakanı" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail Başbakanı'nı istifaya davet eden sloganlar atıldı.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle artan işsizliğe ve geçim sıkıntısına da dikkati çekmek isteyen göstericiler, ellerindeki kaşıklarla yanlarında getirdikleri tavalara vurdu.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin giderek arttığı İsrail'de 4 ayı aşkın süredir "salgın sürecini kötü yönetmesi ve hakkındaki yolsuzluk davası" nedeniyle Netanyahu'nun istifası için gösteriler düzenleniyor.

İsrail yönetimi, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18 Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.

Karantina gerekçesiyle halkın gösterilere katılmak için evlerinden en fazla 1 kilometre uzaklaşmasına izin verilmişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.